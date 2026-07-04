U Valjevu se dogodila teška saobraćajna nesreća, a devojka bez svesti nakon što je njen automobil sleteo sa puta.
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DEVOJKA SLETELA SA PUTA KOD VALJEVA, NAĐENA BEZ SVESTI Teška saobraćajna nezgoda, policija i Hitna na terenu
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 20 časova kod Valjeva, kada je automobil sleteo sa puta. Devojka koja je bila za volanom zatečena je bez svesti.
Kako mediji nezvanično saznaju, automobilom koji je sleteo s puta upravljala je devojka koja je nakon nesreće zatečena je bez svesti.
Na mesto nesreće kod Valjeva odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policija.
Kurir/Blic
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