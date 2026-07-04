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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 20 časova kod Valjeva, kada je automobil sleteo sa puta. Devojka koja je bila za volanom zatečena je bez svesti.

Kako mediji nezvanično saznaju, automobilom koji je sleteo s puta upravljala je devojka koja je nakon nesreće zatečena je bez svesti.

Na mesto nesreće kod Valjeva odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policija.

Kurir/Blic

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