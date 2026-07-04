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U popodnevnim satima Herceg Novi je potresla snažna eksplozija, kada je nepoznata osoba aktivirala eksplozivnu napravu u dvorištu porodične kuće u vlasništvu srpskog biznismena Petra Matijevića.

Veliki broj pripadnika policije nalazi se na terenu, gde vrše detaljan uviđaj, pretražujući svaki pedalj dvorišta i okoline u potrazi za tragovima koji bi mogli ukazati na počinioce.

Snažna detonacija uznemirila je stanovnike ovog dela grada, a ubrzo nakon napada, lice mesta je pretvoreno u zonu pod potpunom kontrolom bezbednosnih službi.

Odmah po prijavi, na lokaciju su stigle brojne patrole, kao i ekipe Hitne pomoći. Iako je pričinjena materijalna šteta, srećom, prema prvim informacijama, povređenih osoba nije bilo.

Policija blokira širi rejon oko kuće, a motiv napada za sada ostaje nepoznat.

Porodica Petra Matijevića, zemljoposednika, vlasnika industrije mesa, ali i brojnih hotela, ima vilu u velelepnom kraju Herceg Novog. Njegov sin Zoran Matijević rekao je da svi porodično već dugi niz godina letuju u Boki.

"Ovde smo redovno poslednjih 10 godina, tu se osećamo kao kod kuće. Veći deo leta boravimo na Savini, ali pola provedemo radno, a pola odmarajući", rekao je Matijević za Bloomberg.

Kurir.rs/Telegraf

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