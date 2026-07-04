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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Vranju i Odeljenjem tržišne inspekcije u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju uhapsili su S. R. (28) iz Prištine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Policijski službenici su u vozilu kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli i privremeno oduzeli veću količinu neregistrovanih suplemenata bez potrebne dokumentacije i dokaza o poreklu, a koje je nabavio radi dalje prodaje, ukupne vrednosti od oko 4.651.200 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs

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