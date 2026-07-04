VELIKA AKCIJA POLICIJE U VRANJU! Uhapšen muškarac (28): U autu mu nađeni suplementi vredni više od 4,6 MILIONA DINARA!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Vranju i Odeljenjem tržišne inspekcije u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju uhapsili su S. R. (28) iz Prištine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.
Policijski službenici su u vozilu kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli i privremeno oduzeli veću količinu neregistrovanih suplemenata bez potrebne dokumentacije i dokaza o poreklu, a koje je nabavio radi dalje prodaje, ukupne vrednosti od oko 4.651.200 dinara.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs