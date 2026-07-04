Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Vranju i Odeljenjem tržišne inspekcije u Vranju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju uhapsili su S. R. (28) iz Prištine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.