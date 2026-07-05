Slušaj vest

Prethodna noć bila je teška za Hitnu pomoć, pošto je bilo povređenih motociklista ali i povređenih u tučama.

Tako su dva muškarca od po 19 i 44 godine teško povređena u tuči na Bulevaru Arsenija Čarnojevića u Novom Beogradu.

Kad je reč o motociklistima, povređen je jedan od 69 godina koji je pao s motocikla. 

Teško je povređen i motociklista (36) na uglu Resavske i Kralja Milana, u centru Beograda.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 118 puta, a od njih je 29 intervencija bilo na javnom mestu uglavnom zbog pijanih.

Lekare Hitne najčešće su noćas zvali hronični bolesnici.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPREŠAO U SUPROTNU TRAKU I ZAKUCAO SE U KAMION I DRUGI AUTO! Strašna nesreća kod Zubinog Potoka, četvoro povređenih - OBJAVLJENE SLIKE S MESTA UDESA (FOTO)
skopje.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD PIJACE U SONTI: Muškarac poginuo kada je na njega naleteo "fijat" (foto)
Sonta Nesreća (3).jpeg
HronikaTRAGEDIJA U BLACU: Tek punoletni mladić poginuo na motoru!
policija
HronikaTRAGEDIJA U OBILIĆU Dve osobe na motociklu poginule, jedna teško povređena
1776168826_ČaČak-saobraCajka_-_foto_-rina_(2).jpeg
HronikaCRNI SAT U BEOGRADU: Dečak (12) pokošen na Karaburmi, sat vremena kasnije dvogodišnjak povređen u sudaru sa mešalicom na Novom Beogradu
16896738261688721440hitna-pomoc-fotorina.jpeg