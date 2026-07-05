CRN DAN U SRBIJI, OD JUTROS POGINULA 3 MLADIĆA Oglasio se MUP povodom nesreća u Banji Koviljači i Boljevcima: Nastradali 18-godišnjaci s probnom dozvolom
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije skreće pažnju da su se rano jutros u Surčinu i Banji Koviljači dogodile dve teške saobraćajne nezgode u kojima su život izgubile tri mlade osobe.
U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu poginuo je dvadesetdvogodišnji vozač putničkog vozila, dok su u Banji Koviljači život izgubila dva osamnaestogodišnjaka – vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila.
Prema prvim informacijama, do obe saobraćajne nezgode došlo je usled neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i gubitka kontrole nad vozilima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima naputu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržavaju svih ograničenja koja važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno.
Jedna nepromišljena odluka ili trenutak nepažnje mogu imati tragične i nenadoknadive posledice. Zato još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednosti na putevima.
Kurir.rs