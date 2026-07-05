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Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije skreće pažnju da su se rano jutros u Surčinu i Banji Koviljači dogodile dve teške saobraćajne nezgode u kojima su život izgubile tri mlade osobe.

U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu poginuo je dvadesetdvogodišnji vozač putničkog vozila, dok su u Banji Koviljači život izgubila dva osamnaestogodišnjaka – vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila.

Prema prvim informacijama, do obe saobraćajne nezgode došlo je usled neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i gubitka kontrole nad vozilima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima naputu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržavaju svih ograničenja koja važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno.

Jedna nepromišljena odluka ili trenutak nepažnje mogu imati tragične i nenadoknadive posledice. Zato još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednosti na putevima.