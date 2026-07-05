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Na Ledinama juče oko 14 sati se odigrala policijska potera nakon čega su vozila završila u dvorištu jedne kuće. Navodno, policijski službenici su uhapsili dvojicu maloletnika.

Policijski službenici su najpre uočili vozilo marke "golf" u Vojvođanskoj ulici čiji je vozač navodno nepropisno preticao kolonu vozila preko pune linije. Policijski službenici su pokušali da zaustave vozilo, ali se vozač oglušio o naređenje i nastavio da se kreće velikom brzinom.

Zatim je usledila potera kroz naselje. U jednom trenutku je vozač automobila marke "golf" uleteo u dvorište kuće, a za njim je i policijsko vozilo. Vozila su u potpunosti uništena nakon što su udarila u betonsku ogradu.