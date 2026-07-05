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U sezoni godišnjih odmora, tokom odsustva, posebnu pažnju posvetite zaštiti svoje imovine i time sprečite nastanak eventualne materijalne štete, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Dok planirate gde ćete provesti najlepše trenutke leta, ne dozvolite da neko drugi planira kako da iskoristi vaše odsustvo - navodi se u objavi na Instagram stranici MUP Srbije.

Nekoliko jednostavnih koraka može napraviti veliku razliku:

- Zaključajte sva vrata i prozore
- Zamolite komšije da povremeno obiđu vašu kuću ili stan
- Vrednosti sklonite na sigurno mesto
- Fotografije sa odmora objavite kada se vratite
- Otkažite dostavu pošiljaka tokom odsustva
- Osvetlite prilaze i uklonite sve što može olakšati provalu

Nekoliko minuta pripreme može značiti jednu brigu manje i mnogo lepši povratak kući.

Ako primetite sumnjive osobe ili aktivnosti, odmah pozovite policiju na 192.

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