ZAŠTITITE SVOJU IMOVINU PRE ODLASKA NA LETOVANJE: Šest najznačajnih saveta za građane!
U sezoni godišnjih odmora, tokom odsustva, posebnu pažnju posvetite zaštiti svoje imovine i time sprečite nastanak eventualne materijalne štete, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Dok planirate gde ćete provesti najlepše trenutke leta, ne dozvolite da neko drugi planira kako da iskoristi vaše odsustvo - navodi se u objavi na Instagram stranici MUP Srbije.
Nekoliko jednostavnih koraka može napraviti veliku razliku:
- Zaključajte sva vrata i prozore
- Zamolite komšije da povremeno obiđu vašu kuću ili stan
- Vrednosti sklonite na sigurno mesto
- Fotografije sa odmora objavite kada se vratite
- Otkažite dostavu pošiljaka tokom odsustva
- Osvetlite prilaze i uklonite sve što može olakšati provalu
Nekoliko minuta pripreme može značiti jednu brigu manje i mnogo lepši povratak kući.
Ako primetite sumnjive osobe ili aktivnosti, odmah pozovite policiju na 192.