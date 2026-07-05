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Dva mlada života ugašena su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros nešto pre šest sati dogodila na ulasku u Banju Koviljaču, kod Mazalove stanice.

Prema nezvaničnim informacijama, oni su nastradali na licu mesta, a nalazili su se u vozilu marke "golf" koje je išlo iz pravca Loznice i na krvini sišlo sa puta i udarilo u obližnje stablo. Snažan udarac probudio je žitelje okolnih kuća, a o njegovoj silini svedoči izgled automobila koji je potpuno uništen.

Automobil se obmotao oko stabla Foto: T.Ilić

Na lice mesta moralo je da dođe šest pripadnika lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice, da iseku maltene oko drveta obavijeno vozilo kako bi iz njega izvukli nastradale. Hitna pomoć je jedino mogla da konstatuje tragičan ishod.

Nastradali su M.J i B.M. obojica osamanestogodišnjaci iz Banje Koviljače potvrđeno je iz policije, kao i da je dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici naredio da se obavi obdukcija.

Smrskan "golf" Foto: T.Ilić

Inače, na ovom mestu već su se ranije dešavale saobraćajne nesreće, pre više godina nedaleko odatle nastradala su četiri mladića,.

Kako su saopštili iz MUP, vozač "golfa" imao je probnu vozačku dozvolu, a prvi rezultati istrage pokazali su da je do nesreće došlo usled neprilagođene brzine.

Foto: Facebook printscreen/Loznica grad