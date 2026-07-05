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Barska policija je po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, uhapsila državljanina Republike Srbije S.S. (24), zbog sumnje da je izazvao požar u jednom objektu u Baru - saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, sumnja se da je S.S. 20. maja 2026. godine došao do jednog fitnes centra u vlasništvu fizičkog lica, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade, gde je upotrebom podesnog sredstva načinio otvor na ulaznim vratima, kroz koji je ušao u unutrašnjost objekta.

- Nakon toga je lako zapaljivom tečnošću polio radni sto, a potom otvorenim plamenom izazvao požar, nakon čega se udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu. Preduzimajući intenzivne operativne i kriminalističke mere i radnje, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar identifikovali su osumnjičenog i za njim raspisali lokalnu potragu - dodaje se u saopštenju.

Postupajući po raspisanoj potrazi, službenici Odeljenja bezbednosti Rožaje su juče, u mestu Zeleni, zaustavili putničko vozilo kojim je upravljao S.S.

- Nakon zaustavljanja, on je sproveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Rožaje, a potom predat službenicima Odeljenja bezbednosti Bar radi daljeg postupanja. Nakon prikupljenih obaveštenja i sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, S.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti - saopšteno je.

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