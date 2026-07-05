Slušaj vest

Mladić star 22 godine poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Ulici mira u Boljevcima.

Do nesreće je došlo kada se automobil "alfa romeo", kojim je upravljao S. V. (22), sudario sa automobilom marke BMW, kojim je upravljao M. G. (26).

Od siline udarca, "alfa romeo" se odbio od BMW i velikom brzinom se zakucao u betonsku banderu.

Mladić je, nažalost, od siline udarca, preminuo na licu mesta. 

Službenici policije i Hitne pomoći su brzo došli na mesto saobraćajne nesreće, ali mladiću nije bilo pomoći.

Policija je testirala vozača BMW na alkohol i utvrđeno je da je u tom trenutku imao 1,17 promila alkohola u krvi.

Ne propustiteHronika"GOLF" SE OBMOTAO OKO STABLA, SMRSKAN DO NEPREPOZNATLJIVOSTI: Smrt tinejdžera potresla Banju Koviljaču, na istom mestu ranije nastradala 4 mladića (foto)
nesreca.jpg
HronikaCRN DAN U SRBIJI, OD JUTROS POGINULA 3 MLADIĆA Oglasio se MUP povodom nesreća u Banji Koviljači i Boljevcima: Nastradali 18-godišnjaci s probnom dozvolom
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg
Hronika(UZNEMIRUJUĆI FOTO) BRZINA UGASILA DVA MLADA ŽIVOTA: Stravična nesreća u Banji Koviljači, dva mladića autom se zakucala u drvo
Screenshot 2026-07-05 093803.jpg
HronikaUGAŠEN JOŠ JEDAN MLADI ŽIVOT Noć užasa u Beogradu: Mladić (24) autom udario u banderu, poginuo na mestu, dva muškarca prebačena u Urgentni posle tuče
nemanja-nikolic-2.jpg