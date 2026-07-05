U jezivoj nesreći u Boljevcima, momak (22) poginuo je na licu mesta nakon sudara sa BMW-om čiji vozač je imao alkohol u krvi.
Stravično
DETALJI JEZIVE NESREĆE U BOLJEVCU KOD SURČINA: Posle sudara sa BMW-om "alfa" se zakucala u banderu, mladi vozač poginuo, a drugom vozaču izmereno 1,17 promila!
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Mladić star 22 godine poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Ulici mira u Boljevcima.
Do nesreće je došlo kada se automobil "alfa romeo", kojim je upravljao S. V. (22), sudario sa automobilom marke BMW, kojim je upravljao M. G. (26).
Od siline udarca, "alfa romeo" se odbio od BMW i velikom brzinom se zakucao u betonsku banderu.
Mladić je, nažalost, od siline udarca, preminuo na licu mesta.
Službenici policije i Hitne pomoći su brzo došli na mesto saobraćajne nesreće, ali mladiću nije bilo pomoći.
Policija je testirala vozača BMW na alkohol i utvrđeno je da je u tom trenutku imao 1,17 promila alkohola u krvi.
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