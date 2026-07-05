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Oliver Branković, dugogodišnji dopisnik Makedonske radiotelevizije (MRTV) iz Beograda i bivši dopisnik makedonske agencije MIA, objavio je na društvenim mrežama da ga je verbalno i fizički napao, za sada, nepoznati muškarac koji je sa sobom imao psa rase pit bul.

Branković je na Fejsbuku objavio i video-snimak napada, uz objašnjenje da je u subotu sa prijateljem sedeo u jednoj kafeteriji u Takovskoj ulici u Beogradu, gde su razgovarali i listali časopis. Kako je naveo, tada je u lokal ušao muškarac star između 30 i 40 godina sa psom rase pit bul terijer, koji mu se, prema njegovim rečima, neprijatno uneo u lice.

- Na moju primedbu da odmakne psa dalje od mene, jer mi je neprijatno, počeo je da me vređa, da se dere i, na kraju me je udario pesnicom u lice. Ostao sam pribran, nisam uzvratio - naveo je Branković, koji je uz objašnjenje priložio svojim pratiocima na Fejsbuku i video snimak sa nadzorne kamere.

Dodao je i da, nakon 14 godina života i rada u Srbiji kao dopisnik Makedonske radiotelevizije i agencije MIA, nije verovao da bi ovako nešto moglo da mu se dogodi u Beogradu.