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Dva tinejdžera, osamnaestogodišnji Marko J. i Bogdan M. poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se u ranim jutarnjim časovima, oko 6 sati, dogodila na ulasku u Banju Koviljaču, kod Mazalove stanice.

Čitav grad oprašta se od tragično preminulih momaka čija je smrt sve zavila u crno, a kako kažu oni koji su ih poznavali Marko i Bogdan bili su najbolji drugovi.

"Marko, ljubi te razredna, počivaj u miru", "Bog neka im podari večni mir", "Porodicama iskreno saučešće", neki su od komentara ispod emotivne fotografije dvojice mladih prijatelja.

Nesreća u Banji Koviljači Foto: Facebook printscreen/Loznica grad, T.Ilić

Prema nezvaničnim informacijama, oni su nastradali na licu mesta, a nalazili su se u vozilu marke "golf" koje je išlo iz pravca Loznice i na krvini sišlo sa puta i udarilo u obližnje stablo. Snažan udarac probudio je žitelje okolnih kuća, a o njegovoj silini svedoči izgled automobila koji je potpuno uništen.

Na lice mesta moralo je da dođe šest pripadnika lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice, da iseku maltene oko drveta obavijeno vozilo kako bi iz njega izvukli nastradale. Hitna pomoć je jedino mogla da konstatuje tragičan ishod.

Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici naredio je da se obavi obdukcija.

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