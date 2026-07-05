OVO SU TINEJDŽERI KOJI SU POGINULI U BANJI KOVILJAČI: Najbolji drugovi zajedno otišli u smrt, čitav loznički kraj ih oplakuje (foto)
Dva tinejdžera, osamnaestogodišnji Marko J. i Bogdan M. poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se u ranim jutarnjim časovima, oko 6 sati, dogodila na ulasku u Banju Koviljaču, kod Mazalove stanice.
Čitav grad oprašta se od tragično preminulih momaka čija je smrt sve zavila u crno, a kako kažu oni koji su ih poznavali Marko i Bogdan bili su najbolji drugovi.
"Marko, ljubi te razredna, počivaj u miru", "Bog neka im podari večni mir", "Porodicama iskreno saučešće", neki su od komentara ispod emotivne fotografije dvojice mladih prijatelja.
Prema nezvaničnim informacijama, oni su nastradali na licu mesta, a nalazili su se u vozilu marke "golf" koje je išlo iz pravca Loznice i na krvini sišlo sa puta i udarilo u obližnje stablo. Snažan udarac probudio je žitelje okolnih kuća, a o njegovoj silini svedoči izgled automobila koji je potpuno uništen.
Na lice mesta moralo je da dođe šest pripadnika lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice, da iseku maltene oko drveta obavijeno vozilo kako bi iz njega izvukli nastradale. Hitna pomoć je jedino mogla da konstatuje tragičan ishod.
Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici naredio je da se obavi obdukcija.