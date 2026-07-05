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Marko J. (18) i Bogdan M. (18) poginuli su u nedelju oko šest sati ujutru u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na samom ulazu u Banju Koviljaču, a meštani i dalje ne mogu da poveruju da su ova dva mlada života ugašena.

Lokalni mediji, kao i društvene mreže preplavljeni su tužnim rečima i izjavama saučešća porodici.

Marko i Bogdan su, kako se navodi, bili najbolji prijatelji. Dok se vršnjaci opraštaju od pokojnih drugara, meštani izražavaju duboku tugu za dvojicom tinejdžeja.

Objava koja je posebno pogodila sve jeste njihova fotografija uz emotivnu pesmu čiji stihovi predstavljaju poslednji pozrav Marku i Bogdanu Banje Koviljače. Potresna pesma objavljena je na Fejsbuk stranici Loznica Grad.

Foto: Društvene Mreže

"Mili Bože, kakva tuga,

u večnost odlaze dva najbolja druga.

Dva osamnaestogodišnjaka, dva mlada života,

zbog njih danas plače svaka kuća i svaka dobrota.

U Banji jauk nebom se prelama,

bolni krik roditelja dušu nam slama.

Na oči suze naviru same,

zašto, Bože, prerano uzimaš najbolje jarane?

Na nebo odlaze zagrljeni,

nerazdvojni prijatelji, braća i ortaci,

koliko je samo teško majci…

Neka im je večni mir među anđelima,

a porodicama snaga da izdrže nezamisliv bol.

Počivajte u miru", glase stihovi koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, putnički automobil marke „folksvagen golf“ izgubio je kontrolu, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo. Od jačine udara vozilo je potpuno smrskano, javlja Loznica grad.

Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt dvojice mladića, dok su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice morali da seku vozilo kako bi izvukli njihova tela.

Na lice mesta moralo je da dođe šest pripadnika lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice, da iseku maltene oko drveta obavijeno vozilo kako bi iz njega izvukli nastradale. Hitna pomoć je jedino mogla da konstatuje tragičan ishod.

Inače, na ovom mestu već su se ranije dešavale saobraćajne nesreće, pre više godina nedaleko odatle nastradala su četiri mladića.

Foto: Društvene Mreže

Kako su saopštili iz MUP, vozač "golfa" imao je probnu vozačku dozvolu, a prvi rezultati istrage pokazali su da je do nesreće došlo usled neprilagođene brzine.