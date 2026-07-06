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Na Mokroluškom groblju u Beogradu pre dva dana dogodio se jezivi incident. Nepoznati počinioci oskrnavili su veliki broj grobova, a uništavanje grobnica, kako kažu pojedini članovi porodica pokojnika, dešavalo se i ranije.

Žena čija je porodična grobnica takođe obijena u ovom bizarnom pohodu, ispričala je za medije da to traje već više od mesec dana i da, prema njenim saznanjima, na meti nije bilo samo 35 grobnica, koliko ih je oskrnavljeno u petak, već znatno više.

- To traje već više od mesec dana. Nije tačno da je obijeno samo 35 grobnica, mnogo ih je više. Koliko sam videla, ciljano su obijane limene grobnice i to samo na delu groblja koji je uz auto-put, verovatno da bi počinioci mogli lakše da pobegnu ako ih neko primeti. Koristili su poluge, a na nekim mestima čak su sekli i beton. Grobnice moje porodice su otvarane, ali koliko znam, iz njih ništa nije odneto. Upravo zbog toga niko ne može da shvati šta je bio motiv, pa dosta meštana sumnja da iza svega stoji neka sekta - kaže sagovornica.

Na licu mesta obavljen je policijski uviđaj, a istraga je u toku. Za sada nije zvanično potvrđeno koliko je tačno grobnica oštećeno, da li je nešto odneto iz njih, niti šta je bio motiv počinilaca. Policija radi na identifikaciji odgovornih i utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

- Ima dosta policije na groblju ovih dana, jer su pronađene lobanje i trupovi van sanduka. Lopovi su skidali lobanje sa pokojnika kako bi uzimali zlatne zube, kao i prstenje i nakit. Sanduci su potpuno uništeni, tako da sada porodice moraju da kupuju nove. Ono što je najstrašnije je to što su lopovi otvorili grob mlade devojke koja je nedavno preminula, jako je strašno sve ovo - govori dobro obavešten izvor Informera.