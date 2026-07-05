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U jednom stanu na Novom Beogradu danas je pronađen leš muškarca!

Kako Kurir saznaje, telo je bilo u poodmakloj fazi raspadanja zbog čega se pretpostavlja da je čovek preminuo još pre nekoliko dana. Naš izvor kaže da je preminuli živeo sa suprugom.

- Njegova supruga je pala i povredila se, zbog čega je njena rođaka pozvala Hitnu pomoć. Kada je ekipa došla po tom pozivu, u stanu je zatečen leš muškarca u poodmakloj fazi raspadanja - kaže naš izvor i dodaje da se ispostavila da supruga nije nikome prijavila muževljevu smrt.

O slučaju je obaveštena i policija i trenutno se utvrđuju sve okolnosti. 

- Ona je šokiranim istražiteljima rekla "da nije ni znala da je on umro", danima je živela sa lešom u kući. Telo je upućeno na obdukciju kako bi se utvrdili tačno vreme i uzrok smrti - kaže nam sagovornik i dodaje da je u pitanju stariji bračni par.

- Izjava žene i njene rođake o tome da nisu znali da je muškarac preminuo zbunila je istražitelje i trenutno se radi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog bizarnog slučaja - kaže naš sagovornik upoznat sa detaljima.

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