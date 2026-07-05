ZAPAMTIO VOZAČA KOJI MU NIJE OTVORIO VRATA AUTOBUSA, PA GA NAŠAO I PRETUKAO Opšta drama na Zvezdari: Sačekao ga na pauzi, PA KRVNIČKI UDARAO
Nezapamćena drama dogodila se jutros oko 10 sati na Zvezdaru u ulicu Braće Srnića, a kada je, kako se saznaje, pretučen vozač trolejbusa Jovan R. (42) od strane starijeg muškarca.
Vozač se nalazio na okretnici gde obično u pauzama oni odmaraju, a kada je iznenada u istu ušao stariji čovek, i iz čista mira počeo da ga tuče.
Ispostavilo se, saznaje se dalje, da je starijm muškarcu pretučeni vozač jednom prilikom zatvorio vrata prevoza na Slaviji, a kada ovaj nije mogao da uđe.
Starac ga je potom pronašao na Zvezdari i "osvetio se".
Pretučeni vozač izjavio je da se seća tog događaja, ali da je situacija bila takva da nije bilo moguće otvoriti vrata putniku.
Intervenisala je i Hitna pomoć nakon prebijanja na Zvezdari, a vozaču su ustanovljene lakše telesne povrede.
Kurir/Telegraf