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Nezapamćena drama dogodila se jutros oko 10 sati na Zvezdaru u ulicu Braće Srnića, a kada je, kako se saznaje, pretučen vozač trolejbusa Jovan R. (42) od strane starijeg muškarca.

Vozač se nalazio na okretnici gde obično u pauzama oni odmaraju, a kada je iznenada u istu ušao stariji čovek, i iz čista mira počeo da ga tuče.

Ispostavilo se, saznaje se dalje, da je starijm muškarcu pretučeni vozač jednom prilikom zatvorio vrata prevoza na Slaviji, a kada ovaj nije mogao da uđe.

Starac ga je potom pronašao na Zvezdari i "osvetio se".

Pretučeni vozač izjavio je da se seća tog događaja, ali da je situacija bila takva da nije bilo moguće otvoriti vrata putniku.

Intervenisala je i Hitna pomoć nakon prebijanja na Zvezdari, a vozaču su ustanovljene lakše telesne povrede.