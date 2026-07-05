Sedam osoba, među kojima je troje dece, povređeno je u sudaru dva automobila na Toponičkom putu kod Niša.
Hronika
TEŠKA NESREĆA KOD NIŠA! Sedmoro povređenih, među njima i TROJE DECE: Svi hitno prevezeni u UKC Niš, saobraćaj obustavljen
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Sedam osoba, među kojima je i troje decepovređeno je danas u saobraćajnoj nesreći na Toponičkom putu prilikom sudara dva putnička vozila.
Kako se saznaje, do udesa je došlo u 13.55 sati na Toponičkom putu, poznatijem kao stari put za Aleksinac na odvajanju ka motelu Nais. U nezgodi su učestvovali vozilo "alfa romeo" i "reno" oba sa niškim registarskim tablicama.
Hitna pomoć je transportovala sedmoro ljudi koji su se nalazili u oba vozilado niškog Univerzitetskog kliničkog centra ali stepen njihovih povreda za sada nije poznat.
Policija obavlja uviđaj, saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen. Obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.
Kurir.rs/Informer
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