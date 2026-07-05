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Sedam osoba, među kojima je i troje decepovređeno je danas u saobraćajnoj nesreći na Toponičkom putu prilikom sudara dva putnička vozila.

Kako se saznaje, do udesa je došlo u 13.55 sati na Toponičkom putu, poznatijem kao stari put za Aleksinac na odvajanju ka motelu Nais. U nezgodi su učestvovali vozilo "alfa romeo" i "reno" oba sa niškim registarskim tablicama.

Hitna pomoć je transportovala sedmoro ljudi koji su se nalazili u oba vozilado niškog Univerzitetskog kliničkog centra ali stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Policija obavlja uviđaj, saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen. Obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Kurir.rs/Informer

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