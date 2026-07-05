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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici isključili su jutros iz saobraćaja četrdesetšestogodišnjeg Subotičanina zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

- On je, upravljajući "pasatom'' u stanju potpune alkoholisanosti sa 2,55 promila alkohola u organizmu i pod dejstvom narkotika, u blizini centra grada izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su on i vozač "audija'' u koji je udario, lakše povređeni - saopšteno je iz Policijske uprave Subotica.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do istrežnjenja i protiv njega će biti podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

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