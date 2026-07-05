- On je, upravljajući "pasatom'' u stanju potpune alkoholisanosti sa 2,55 promila alkohola u organizmu i pod dejstvom narkotika, u blizini centra grada izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su on i vozač "audija'' u koji je udario, lakše povređeni - saopšteno je iz Policijske uprave Subotica.