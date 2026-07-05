Motociklista (55) iz okoline Leskovca teško je povređen nakon što je večeras motorom udario u banderu na putu ka Brejanovcu. Zbog teških povreda hitno je prebačen u UKC Niš.
Hronika
STRAŠNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LESKOVCA: Motociklom se zabio u banderu, ima povrede opasne po život! S višestrukim prelomima prevezen u UKC Niš
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D. Š. (55) iz Razgojnskog Čifluka zadobio je večeras višestruke povrede opasne po život, kada je motorom udario u banderu, potvrđeno je Jugmedii u policiji i Opštoj bolnici Leskovac.
Prema navodima on je hitno prebačen u UKC Niš, sa prelomima na licu, butnoj kosti, višestrukim prelomima rebara i drugim povredama.
„Višestruke povrede opasne su po život“, rekli su u uregentnom centru.
Ova saobraćajna nesreća dogodila se na putu od njegovog sela do Brejanovca, oko 19.30 sati.
Kurir.rs/Jugmedia
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