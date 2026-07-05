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D. Š. (55) iz Razgojnskog Čifluka zadobio je večeras višestruke povrede opasne po život, kada je motorom udario u banderu, potvrđeno je Jugmedii u policiji i Opštoj bolnici Leskovac.

Prema navodima on je hitno prebačen u UKC Niš, sa prelomima na licu, butnoj kosti, višestrukim prelomima rebara i drugim povredama.

„Višestruke povrede opasne su po život“, rekli su u uregentnom centru.

Ova saobraćajna nesreća dogodila se na putu od njegovog sela do Brejanovca, oko 19.30 sati.

Kurir.rs/Jugmedia

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