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Istraga svirepog ubistva Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove dobila je novi obrt. Nakon oca P. J. (44) i njegovog starijeg sina P. J. (19), Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana i mlađem sinu, rođenom 2010. godine.

Kako Kurir saznaje, maloletniku je pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova prethodno su uhapsili oca i starijeg sina zbog sumnje da su izvršili teško ubistvo Aleksandra Lazića.

Prema ranijem saopštenju MUP-a, postoji sumnja da su uhapšeni u prvoj polovini aprila fizički zlostavljali Lazića, usled čega je podlegao povredama. Nakon toga je, kako se sumnja, njegovo telo prebačeno u porodičnu kuću koju osumnjičeni povremeno koriste, a nekoliko dana kasnije zakopano u dvorištu radi prikrivanja krivičnog dela.

1/4 Vidi galeriju Mučili ga i ubili, pa zakopali u dvorištu porodične kuće Foto: MUP Srbija

Zakopano telo u fazi raspadanja pronađeno je tokom uviđaja koji su izvršili pripadnici policije i Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je, po nalogu tužilaštva, prevezeno u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi obdukcije.

Prema saznanjima Kurira iz izvora upoznatih sa tokom istrage, određivanjem pritvora i trećem osumnjičenom istraga ulazi u novu fazu, u kojoj će istražitelji pokušati da do najsitnijih detalja rekonstruišu sve što se događalo od trenutka kada je Aleksandar Lazić, kako se sumnja, pretučen, pa do pronalaska njegovog tela.

Kako nezvanično saznajemo, istražitelji proveravaju navode da je Lazić najpre brutalno pretučen na gradilištu u Novom Sadu, nakon čega je, u teškom stanju, prevezen u porodičnu kuću u Rumi. Prema istim informacijama, proverava se i sumnja da je u toj kući proveo više dana pre nego što je preminuo. Sve ove okolnosti predmet su dalje istrage i za sada nisu zvanično potvrđene od strane nadležnog tužilaštva.

Izvor upoznat sa slučajem navodi da se trenutno detaljno analiziraju iskazi svih do sada saslušanih osoba, rezultati forenzičkih veštačenja, obdukcioni nalaz, kao i svi materijalni tragovi prikupljeni tokom uviđaja, kako bi se utvrdila precizna hronologija događaja i pojedinačna odgovornost svakog od osumnjičenih.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, istražitelji proveravaju i da li je u događajima nakon smrti Aleksandra Lazića učestvovalo još jedno lice. Za sada nije poznato da li će protiv te osobe biti pokrenut krivični postupak, a nadležni organi o tome se nisu zvanično oglašavali.

Saslušanje mlađeg sina, koje je prethodilo određivanju pritvora, prema saznanjima Kurira, predstavlja jedan od ključnih koraka u dosadašnjem toku istrage, dok se očekuje da će naredne dokazne radnje i veštačenja dati odgovore na pitanja koja su za sada ostala otvorena.