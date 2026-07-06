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Ubistvo Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove, koje su istražitelji rasvetlili pre dva dana, šokiralo je Srbiju! Muškarac se dva meseca vodio kao nestao, a onda su istražitelji došli do jezivog otkrića.

- Iako je zločin izveden po receptu zloglasnih kriminalnih klanova, istragom je utvrđeno da Lazić nije bio žrtva krimi-obračuna, već da iza zločina stoji porodica iz Rume - otac i dva sina - kaže izvor Kurira.

Ovde je bilo zakopano telo Foto: MUP Srbija

Podsetimo, MUP je u petak kasno uveče saopštio da su uhapšeni P. J. (44) i P. J. (19) zbog sumnje da su Lazića oteli, držali zatočenog u stanu u Rumi gde su ga tukli danima, a kada je on preminuo, telo su preneli u porodičnu kuću u Rumi, koju povremeno koriste, i zakopali ga. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, pronašli su telo u poodmakloj fazi raspadanja.

- Nakon hapšenja oca P. J. (44) i njegovog starijeg sina P. J. (19), Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana i mlađem sinu, odnosno bratu, rođenom 2010. godine - rekao je izvor Kurira i dodao da je maloletniku pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Prema saznanjima Kurira iz izvora upoznatih sa tokom istrage, određivanjem pritvora i trećem osumnjičenom istraga ulazi u novu fazu, u kojoj će istražitelji pokušati da do najsitnijih detalja rekonstruišu sve što se događalo od trenutka kada je Aleksandar Lazić, kako se sumnja, pretučen, pa do pronalaska njegovog tela.

- Lazić je nestao u aprilu i njegov nestanak bio je prijavljen policiji. Policija je postupala po prijavi nestanka i, nažalost, došlo se do stravične istine - kaže naš sagovornik.

1/4 Vidi galeriju Mučili ga i ubili, pa zakopali u dvorištu porodične kuće Foto: MUP Srbija

Kako nezvanično saznajemo, istražitelji proveravaju navode da je Lazić najpre brutalno pretučen na jendom gradilištu u Novom Sadu, nakon čega je, u teškom stanju, prevezen u kuću u Rumi.

Proverava se i sumnja da je u toj kući proveo više dana pre nego što je preminuo. Sve ove okolnosti predmet su dalje istrage i za sada nisu zvanično potvrđene od strane nadležnog tužilaštva.

Izvor upoznat sa slučajem navodi da se trenutno detaljno analiziraju iskazi svih do sada saslušanih osoba, rezultati forenzičkih veštačenja, obdukcioni nalaz, kao i svi materijalni tragovi prikupljeni tokom uviđaja, kako bi se utvrdila precizna hronologija događaja i pojedinačna odgovornost svakog od osumnjičenih.

Ključni koraci

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, istražitelji proveravaju i da li je u događajima nakon smrti Aleksandra Lazića učestvovalo još jedno lice. Za sada nije poznato da li će protiv te osobe biti pokrenut krivični postupak, a nadležni organi o tome se nisu zvanično oglašavali.

Saslušanje mlađeg sina, koje je prethodilo određivanju pritvora, prema saznanjima Kurira, predstavlja jedan od ključnih koraka u dosadašnjem toku istrage, dok se očekuje da će naredne dokazne radnje i veštačenja dati odgovore na pitanja koja su za sada ostala otvorena.