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Muškarcu M.S. (39) iz Nove Božurne kod Prokuplja na predslog Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju sudija za prethodni postupk Višeg suda u Prokuplju odredio je pritvor do 30 dana zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Kkao je saopštino tužilac VJT Prokuplje, Nikola Nasković, osumnjičeni je izneo odbranu.

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Selo Nova Božurna Foto: Kurir

- Dana 5. jula VJT Prokuplje obavilo je saslušanje osumnjičenog M.S. iz Nove Božurne, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, koji je tom prilikom izneo svoju odbranu koja će u daljoj istrazi, između ostalog, biti predmet provera. Tužilaštvo je, takođe, Višem sudu u Prokuplju predložilo pritvor prema osumnjičenom koji je usvojo predlog, te je istom određen pritvor u trajanju do 30 dana - kazao nam je viši javni tužilac Nikola Nasković.

Podsećanja radi, M. S. je oko jedan sat nakon ponoći 4. jula kuhinjskim nožem presekao grkljan svojoj majci na spavanju, a zatim pozvao policiju.

Rođaci porodice su ispričali da je osumnjičeni godinama problematičan, kao i da je više puta boravio u zatvoru. Takođe su ispričali da je M. S. i ranije bio nasilan prema svojoj majci

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