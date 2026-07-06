Slušaj vest

Nenad Alajbegović Alibeg (45), bivši vođa jedne Partizanove navijačke grupe, koji je godinama na nišanu, kako Kurir saznaje, posle hapšenja u petak u Novom Sadu, prebačen je u Centralni zatvor u Beogradu u kom se nalazi u pritvoru. Kako saznajemo, on je u subotu priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je doneo rešenje da Alibegu ostaje na snazi pritvor koji je određen početkom godine, kada je ovaj sud za njim raspisao i poternicu.

Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, posle pucnjave u restoranu na Novom Beogradu, koja se desila 6. decembra 2025, kada je Alajbegović pukom srećom preživeo napad, za njim je prvo bila raspisana policijska potraga, a potom je sud raspisao i poternicu. Naime, tokom uviđaja u restorarnu, policija je pronašla pištolj za koji se sumnja da ga je bez dozvole kobne večeri nosio ovaj bivši vođa navijača.

Kako je Kurir pisao, Alibeg koji je preživo najmanje 11 napada, poslednji put našao se na meti egzekutora 6. decembra prošle godine u restoranu na Novom Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Sumnja se da je meta napada bio Nenad Alajbegović Alibeg Foto: Kurir

- On je sedeo za stolom sa prijateljem, kada im je prišao osumnjičeni maloletnik i zapucao. Alajbegović, za kog se sumnja da je bio meta, ostao je nepovređen, ali je tada teško ranjen njegov prijatelj N. K. Alajbegović je tada pobegao iz restorana i izgubio mu se svaki trag, i za njim je posle tog događaja raspisana poternica - podseća sagovornik Kurira i dodaje da je zbog pokušaja ubistva u restoranu ubrzo uhapšen maloletnik koji je u resoranu pucao u, kako se sumnja, pogreškog čoveka.

- Posle pucnjave u restoranu pronađen je pištolj, za koji se sumnja da ga je bez dozvole nosio Alajbegović - dodaje izvor Kurira.

Kako je Kurir pisao, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Grupe za borbu protiv droga, u sinhronizovanoj akciji uhapsili su Nenada Alajbegovića u petak veče, dok je kupovao u jednoj prodavnici. Kako je saopšteno iz MUP-a, u trenutku hapšenja za njim je bilo raspisano više potarga i poternica nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije.

- Pretresom su kod osumnjičenog pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana vozačka dozvola - saopšteno je iz MUP.

01:00 Hapšenje Nenada Alajbegović Alibega Izvor: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku kada su mu inspektori stavili lisice, on je kod sebe imao pištolj sa metkom u cevi.

Inače, uhapšeni je do sada preživeo najmanje 11 napada, a pre decembra prošle godine meta je navodno bio i u julu. Nedavno su, zbog sumnje da su tokom 2020. tri puta pripremali njegovu likvidaciju uhapšeni pripadnici takozvanog "vračarskog klana", na čijem su čelu Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer. Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, u tri pokušaja ubistva Alajbegovića učestvovalo je čak 11 osumnjičenih među kojima je i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić, Vušović, ali i Marko Đorđević Markeđani, bivši dečko pevačice Edite Aradinović, koji je bio uhapšen u Dubaiju.

Najteže je bio ranjen 25. januara 2020. kada ga je napadač ispred zgrade u kojoj živi ranio u stomak i nogu. Teško povređenog Alajbegovića u bolnicu je tada odvezao njegov drug Aleksandar Halabrin, kog su prema optužnici "vračarci" namamili, a potom ubili u stanu na Banjici 20. marta 2020, a potom njegovo telo zakopali kod Sopota. U vreme kada je Halabrin ubijen, prema optužnici, Alajbegović je bio u bolnici u kojoj su se lekari borili za njegov život.

1/8 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg ispred Specijalnog suda Foto: Petar Aleksić

- Inače, Alajbegović je nedavno trebalo da bude saslušan kao svedok-oštećeni u istrazi koja je pokrenuta protiv "vračaraca" zbog tri pokušaja njegovog ubistva, ali se takođe nije pojavio, jer je bio u bekstvu - kaže izvor Kurira.