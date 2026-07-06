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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili M. Đ. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Prilikom kontrole u naselju na području Šida, policija je u rancu osumnjičenog pronašla i oduzela oko dva kilograma i 44 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Zaplenjen amfetamin Foto: PU Sremska Mitrovica