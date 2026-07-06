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U Višem sudu u Beogradu danas su, na suđenju Ognjenu D., optuženom da je u junu 2023. godine iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti ubio poznatu tiktokerku Nou Milivojev (18), prikazani snimci sa nadzornih kamera, na kojima se vidi ubijena ispred zgrade u kojoj je imao firmu.

Na snimcima, koji su izvedeni kao dokaz odbrane, vidi se kako ubijena 26. maja 2023, dvadesetak dana pre zločina, obučena u crnu majicu, suknju i duže čarape, satima čeka ispred vrata zgrde u kojoj je optuženi imao firmu i pokušava da uđe.

- Na snimcima koji traju nekoliko sati, a počinju oko 5 ujutru, se vidi da ona udara rukama i nogama po vratima, vuče kvaku, nogom šutira kvaku, i baca neki predmet iz torbe ka zgradi. Nakon toga je Milivojev sela na pod i pokrila lice rukom, a potom otežano odšetala iza ćoška i ponovo sela na pod, naslonjena na zid - objašnjava sagovornik šta se vidi na snimcima koji su prikazani danas u sudnici, a koje je bez ikakve reakcije u sudnici gledao i Ognjen D., koji je inače pre zločina bio u ljubavnom odnosu sa Noom Milivojev.

Ubijena Noa Milivojev Foto: Printscreen/TikTok

Na pitanje sudije, da li prepoznaje osobu sa snimka, okrivljeni je potvrdio da je to Noa, kao i da je to zgrada u kojoj je bilo sedište njegove firme, a da tada on nije bio unutra. On je naveo da je nakon par dana video oštećenje na vratima, te da je na smicima nadzornih kamera video da je Milivojrv oštetila vrata.

Podsetimo, na prethodnom suđenju Ognjen D. je prvi put od kada je uhapšen detaljno izneo odbranu, tvrdeći da je sa Milivojev bio u emotivnoj vezi koja je postala burna kada je on hteo da se viđaju sa drugim ljudima. Ispričao je u sudu i da su oboje konzumirali narkotike, te da su se na dan ubistva posvađali, da ga je ona udarila nožem, nakon čega je on jako stegao rukama oko vrata i bacio sa kreveta.

Ognjen D. tvrdi da ne zna kako se ubistvo dogodilo i da je, kada je shvatio da je preminula, pokušao da se ubije lekovima, nakon čega je odlučio da se “otarasi tela”, tako što je isekao telo i delove stavio u sonu kiselinu.

- Nožem sam uništavao telo i koristio sam sonu kiselinu i izbeljivač. Imao sam 3 flaše sone kiseline i 1 izbeljivač, a ostatak sam naručio iz jedne prodavnice preko kurirske službe. Nabavljao sam još da bih uništio telo - izneo je u svojoj odbrani pred sudom okrivljeni.

1/11 Vidi galeriju Ubistvo Noe Milivojev u centru Beograda Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/TikTok

Kako je Kurir pisao, prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sumnja se da je Ognjen D. ubistvo počinio između 17. i 18. juna 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda.

Ognjen D. se tereti da je najpre obnovio kontakt i susrete sa Noom Milivojev, koje je nameravala da prekine odnos sa njim, pa je kritičnog dana zloupotrebio poverenje i emotivnu vezanost tek punoletne oštećene, pozvao je da dođe kod njega u stan, gde je sa njom ušao u svađu i fizički sukob, a potom je zadavio električnim kablom.

- Nakon toga je telo vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno telo, a potom delove rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem zatečeno u prethodno navedenoj kutiji, jednu pvc kantu zatečenu u tuš kabini i jednu pvc kantu sa slavinom zatečenu u tuš kabini.

Potom je delove tela zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen , što je sve pronađeno 6. jula 2023. godine - navodi se u optužnici VJT u Beogradu.