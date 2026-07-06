- Čekamo ronioce koji svakog časa treba da stignu. Policiju je oko 19.30 sati pozvao drug nestalog čoveka sa kojim je došao na kupanje. Drug je najpre, nakon što je primetio da ga nema, počeo da ga traži na obali, da pita kupače nisu li ga videli, a kada nije uspeo da ga nađe pozvao je Policijsku upravu Zaječar i sve prijavio. Policija je odmah izašla na teren i još uvek preduzima radnje ne bi li pronašli nestalu osobu - saznejemo od nadležnih.