Policija u Novom Sadu uhapsila muškarca zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju opojnih droga, pronađeno mu je 550 grama marihuane.
Hronika
PRED POLICIJOM BACIO KESICU SA DROGOM! Uhapšen muškarac iz Novog Sada!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Saduuhapsili su Ž. M. (31) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, policija je pronašla oko 550 grama marihuane, manju količinu kokaina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Ž. M. je prethodno, naočigled policijskih službenika, odbacio od sebe paketić sa oko 95 grama marihuane i vagu za precizno merenje.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
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