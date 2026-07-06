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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Saduuhapsili su Ž. M. (31) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana u kojem osumnjičeni boravi, policija je pronašla oko 550 grama marihuane, manju količinu kokaina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Ž. M. je prethodno, naočigled policijskih službenika, odbacio od sebe paketić sa oko 95 grama marihuane i vagu za precizno merenje.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

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