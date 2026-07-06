"LJUDI, USPORITE, DA NIKO VIŠE NE DOŽIVI ONO ŠTO SMO MI DOŽIVELI" Stric poginulog dečaka (7) iz Kikinde predao peticiju (foto)
Predstavnicima lokalne saobraćajne inspekcije danas je uručena peticija sa 291 potpisom stanovnika Albertove ulice u Kikindi, u kojoj je početkom maja nastradao sedmogodišnji Mihajlo Smetana. Dokument je predao njegov stric Saša Smetana, koji očekuje brzu reakciju nadležnih i sprovođenje mera koje bi, kako kaže, sprečile nove tragedije.
Dečak je 23. maja preminuo u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, nakon teških povreda zadobijenih 10. maja u saobraćajnoj nesreći u istoj ulici, kada ga je udario automobil marke BMW, kojim je upravljala D. D. (31) iz Kikinde.
Stanovnici Albertove ulice u peticiji zahtevaju postavljanje "ležećih policajaca", dodatne saobraćajne signalizacije, jasno istaknuta ograničenja brzine, obeležen pešački prelaz na najfrekventnijem delu ulice, kao i ugradnju radara i nadzornih kamera. Traži se i hitna reakcija nadležnih službi i izlazak na teren:
- Ova ulica je duga i pravolinijska, a saobraćaj je intenzivan. Nedostatak zaštitnih mera već godinama predstavlja rizik za pešake, posebno decu - navodi Smetana. On ističe da uprkos tragediji pojedini vozači i dalje ne poštuju ograničenja brzine:
- Rečeno mi je da će peticija biti razmatrana u okviru Saveta za bezbednost saobraćaja. Nadam se da će ovog puta uslediti konkretne mere - kaže on i priznaje da ne prođe nijedan dan, a da ne zaplače, dok za njegovog brata i snajku, kaže, utehe nema.
- Kako vreme prolazi, roditeljima je sve teže. Ne tražimo ništa nemoguće, već samo da se spreči da još neka porodica doživi ono što smo mi doživeli. Ljudi, usporite - jasan je Saša Smetana.