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Predstavnicima lokalne saobraćajne inspekcije danas je uručena peticija sa 291 potpisom stanovnika Albertove ulice u Kikindi, u kojoj je početkom maja nastradao sedmogodišnji Mihajlo Smetana. Dokument je predao njegov stric Saša Smetana, koji očekuje brzu reakciju nadležnih i sprovođenje mera koje bi, kako kaže, sprečile nove tragedije.

Dečak je 23. maja preminuo u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, nakon teških povreda zadobijenih 10. maja u saobraćajnoj nesreći u istoj ulici, kada ga je udario automobil marke BMW, kojim je upravljala D. D. (31) iz Kikinde.

1/4 Vidi galeriju Peticija nakon saobraćajne nesreće u Kikindi u kojoj je poginuo dečak (7) Foto: Kurir.rs/S.U., Kurir/S.U

Stanovnici Albertove ulice u peticiji zahtevaju postavljanje "ležećih policajaca", dodatne saobraćajne signalizacije, jasno istaknuta ograničenja brzine, obeležen pešački prelaz na najfrekventnijem delu ulice, kao i ugradnju radara i nadzornih kamera. Traži se i hitna reakcija nadležnih službi i izlazak na teren:

- Ova ulica je duga i pravolinijska, a saobraćaj je intenzivan. Nedostatak zaštitnih mera već godinama predstavlja rizik za pešake, posebno decu - navodi Smetana. On ističe da uprkos tragediji pojedini vozači i dalje ne poštuju ograničenja brzine:

1/3 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Kikindi Foto: Kurir.rs/S.U.

- Rečeno mi je da će peticija biti razmatrana u okviru Saveta za bezbednost saobraćaja. Nadam se da će ovog puta uslediti konkretne mere - kaže on i priznaje da ne prođe nijedan dan, a da ne zaplače, dok za njegovog brata i snajku, kaže, utehe nema.