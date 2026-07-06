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Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici sud je odredio pritvor do 30 dana P. J. (44) iz Rume, osumnjičenom za ubistvo Aleksandra Lazića iz Stare Pazove.

Pritvor mu je određen po svim zakonskim osnovama, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti, potvrđeno je za medije u tom tužilaštvu.

Za ubistvo se tereti i njegov 19-godišnji sin P. J, koji se već nalazio u pritvoru zbog drugog krivičnog dela, odnosno pokušaja ubistva. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo nad Aleksandrom Lazićem (40) iz Stare Pazove.

- Iako je zločin izveden po receptu zloglasnih kriminalnih klanova, istragom je utvrđeno da Lazić nije bio žrtva krimi-obračuna, već da iza zločina stoji porodica iz Rume - kaže izvor Kurira.

1/4 Vidi galeriju Mučili ga i ubili, pa zakopali u dvorištu porodične kuće Foto: MUP Srbija

Podsetimo, MUP je u petak kasno uveče saopštio da su uhapšeni P. J. (44) i P. J. (19) zbog sumnje da su Lazića oteli, držali zatočenog u stanu u Rumi gde su ga tukli, a kada je on preminuo, telo su preneli u porodičnu kuću u Rumi, koju povremeno koriste, i zakopali ga. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, pronašli su telo u poodmakloj fazi raspadanja.

Kako je izvor Kurira rekao, u međuvremenu je uhapšen i drugi sin Rumljanina.

- Nakon hapšenja oca i starijeg sina, Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana i mlađem sinu, odnosno bratu, rođenom 2010. godine - rekao je izvor Kurira i dodao da je maloletniku pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti.