U selu Glasovik se prevrnuo traktor, a vozač je zadobio teške povrede. Hitna pomoć i vatrogasci su na terenu.
Hronika
PREVRNUO SE TRAKTOR, VOZAČ OSTAO ZAROBLJEN: Drama kod Prokuplja, Hitna pomoć i vatrogasci rade na spasavanju teško povređenog muškarca!
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Naime, traktor na kojem je bio vozač se, iz za sada nepoznatog razloga, prevrnuo tokom vožnje.
Prema prvim informacijama, vozač je zadobio teške telesne povrede i nemoguće ga je izvući ispod traktora.
Zbog neprohodnog terena i okolnosti Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplje zatvražila je asistenciju vatrogasaca.
Trenutno se obe ekipe nalaze na licu msta i spasavanje povređenog muškarca je u toku.
Vozač će nakon toga biti detaljno pregledan od strane lekara i zbrinut u skladu sa povredama koje je zadobio, a policija će obaviti uviđaj kojim će se utvrditi tačne okolnosti nesreće.
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