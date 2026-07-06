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Pre nešto više od pola sata u selu Glasovik kod Prokuplja dogodila se nesreća na putu.

Naime, traktor na kojem je bio vozač se, iz za sada nepoznatog razloga, prevrnuo tokom vožnje.

Prema prvim informacijama, vozač je zadobio teške telesne povrede i nemoguće ga je izvući ispod traktora.

Zbog neprohodnog terena i okolnosti Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplje zatvražila je asistenciju vatrogasaca.

Trenutno se obe ekipe nalaze na licu msta i spasavanje povređenog muškarca je u toku.

Vozač će nakon toga biti detaljno pregledan od strane lekara i zbrinut u skladu sa povredama koje je zadobio, a policija će obaviti uviđaj kojim će se utvrditi tačne okolnosti nesreće.

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