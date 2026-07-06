U selu Glasovik kod Prokuplja prevrnuo se traktor, a vozač je zadobio teške povrede. Hitna pomoć i vatrogasci rade na spasavanju.
Hronika
STRAVIČNA NESREĆA KOD GLASOVIKA Muškarac se prevrnuo sa traktora, ima teške povrede! Hitna pomoć i vatrogasci rade na spasavanju
Slušaj vest
Pre nešto više od pola sata u selu Glasovik kod Prokuplja prevrnuo se traktor na kojem je bio vozač.
Prema prvim informacijama, vozač je zadobio teške telesne povrede I nemoguće ga je izvući ispod traktora.
Zbog neprohodnog terena i okolnosti Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplje zatvražila je asistenciju vatrogasaca I spasavanje vozača je u toku.
Reaguj
Komentariši