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Pre nešto više od pola sata u selu Glasovik kod Prokuplja prevrnuo se traktor na kojem je bio vozač.

Prema prvim informacijama, vozač je zadobio teške telesne povrede I nemoguće ga je izvući ispod traktora.

Zbog neprohodnog terena i okolnosti Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplje zatvražila je asistenciju vatrogasaca I spasavanje vozača je u toku.

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