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Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom pre skoro dva meseca u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku.

Veće je uvažavanjem žalbe njegovih branilaca prinačilo rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, kojim mu je produžen pritvor, i ukinulo mu pritvor, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu.

Naloženo je da se on odmah pusti na slobodu, a s obzirom na to da je ovo rešenje u drugom stepenu žalba na njega nije dozvoljena.

On se u pritvoru nalazio od 15. maja zbog postojanja osobitih okolnosti da će uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragove krivičnog dela, te je veće nalazeći da takva opasnost više ne postoji, donelo odluku da mu ukine pritvor.