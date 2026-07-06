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Službenici NCB Interpola Podgorica su danas, uz asistenciju Posebne jedinice policije i u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije – NCB Interpola Beograd, realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica I.T. (28), državljanina Crne Gore, člana jedne visokorizične OKG.

Imenovani je danas, na graničnom prelazu Dobrakovo, predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Za I.T. je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i nasilničko ponašanje.

Podsećamo da su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije – Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), početkom decembra prošle godine u Beogradu, postupajući po direktnim i preciznim operativnim informacijama Uprave policije Crne Gore, u taktičkoj akciji locirali i lišili slobode I.T, zajedno sa V.U. (32) iz Bara, članom iste visokorizične organizovane kriminalne grupe, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne poternice.

Njihovo lociranje i lišenje slobode rezultat je višemesečne intenzivne operativne saradnje, razmjene obavještajnih i operativnih podataka i koordinisanog djelovanja nadležnih službi Crne Gore i Republike Srbije, navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Nakon preuzimanja na graničnom prelazu Dobrakovo, I.T. je, uz primenu propisanih bezbednosnih mera, sproveden Višem sudu u Podgorici radi daljeg postupanja.

Kako je Kurir već pisao, početkom decembra, u spektakularnoj akciji beogradske policije u saradnji sa kolegama iz UKP i SBPOK uhapšeni su Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28) iz Bara, visokorangirani pripadnici "škaljarskog klana" koji su, kako se sumnja, zaduženi za planiranje likvidacija.

Nakon hapšenja, podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se saopštenjem u kom su naveli da su osumnjičena licališena slobode i da su za njima bile raspisane Interpolove međunarodne poterniceza ubistvo, kao i krivična dela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom.