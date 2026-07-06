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RUMA – Dok istraga ubistva Aleksandra Lazića (40) iz Stare Pazove ulazi u novu fazu, ekipa Kurira razgovarala je sa meštanima Borkovačke ulice u Rumi, gde je u dvorištu porodične kuće pronađeno zakopano telo.

Stanovnici ovog dela grada još su u šoku. Kažu da su tek nakon dolaska policije i početka uviđaja shvatili da se iza zatvorenih vrata kuće, koja im godinama nije privlačila posebnu pažnju, krije jedan od najtežih zločina koji je potresao Rumu poslednjih godina.

– Nismo mogli ni da pretpostavimo šta se dogodilo. Kuća je uglavnom bila zatvorena. Viđali smo ih povremeno, ali ne često. Koliko mi znamo, porodica nije živela ovde, već na drugoj adresi. Ovu kuću su, koliko se sećamo, kupili pre otprilike dve godine – ispričao je za Kurir jedan od komšija koji je insistirao na anonimnosti.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Sličnu priču ispričalo je još nekoliko meštana. Navode da u kući nije bilo svakodnevnog života i da ništa nije ukazivalo na to da bi ona mogla postati mesto oko kojeg će se okupiti policija, forenzičari i istražitelji.

Tek kada je policija blokirala ulicu i započela uviđaj, među komšijama su počele da se povezuju informacije koje su, kako kažu, čuli prethodnih meseci.

Prema njihovim saznanjima, P. J. je razveden od supruge sa kojom ima dvojicu sinova, dok je poslednjih godina živeo sa drugom partnerkom. Više sagovornika navodi da se među meštanima pričalo o njegovoj izrazitoj ljubomori, kao i o navodnom sukobu sa Aleksandrom Lazićem. Pojedini tvrde da se pominjao i novčani dug između njih dvojice.

Ove informacije predstavljaju saznanja meštana i nisu zvanično potvrđene od strane nadležnih organa.

1/4 Vidi galeriju Mučili ga i ubili, pa zakopali u dvorištu porodične kuće Foto: MUP Srbija

Komšije navode i da su, prema onome što su naknadno saznale, osumnjičeni zajedno sa Aleksandrom Lazićem radili na građevinskim poslovima van Rume.

– Posle svega što se dogodilo, svako je počeo da sastavlja mozaik. Čuli smo razne priče, ali tada niko nije mogao da pomisli da će se završiti ovako – kaže jedan od sagovornika.

Prema ranijem saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, postoji sumnja da su osumnjičeni u prvoj polovini aprila fizički zlostavljali Aleksandra Lazića, usled čega je podlegao povredama. Kako se sumnja, njegovo telo je potom prebačeno u porodičnu kuću koju osumnjičeni povremeno koriste, a nekoliko dana kasnije zakopano u dvorištu radi prikrivanja krivičnog dela.

Kako Kurir nezvanično saznaje iz izvora upoznatih sa tokom istrage, istražitelji i dalje rade na rekonstrukciji svih događaja koji su prethodili smrti Aleksandra Lazića. U toku je analiza iskaza saslušanih osoba, rezultata forenzičkih veštačenja, obdukcionog nalaza i drugih materijalnih dokaza koji bi trebalo da rasvetle kompletnu hronologiju slučaja.

Podsetimo, zbog sumnje na teško ubistvo ranije su uhapšeni P. J. (44) i njegov stariji sin P. J. (19), kojima je određen pritvor do 30 dana. U međuvremenu je pritvor do 30 dana određen i mlađem sinu, rođenom 2010. godine, a istraga Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici i dalje traje.

Nezvanično saznajemo i da je protiv jednog od osumnjičenih P. J. (19) i ranije vođen postupak pred nadležnim sudom zbog sumnje na nasilničko ponašanje prema članovima porodice, koji se vodio po pravilima za maloletnike.

Kako saznajemo, sud je u tom postupku trebalo da odlučuje o izricanju vaspitne mere, ali je postupak odložen nakon što je osumnjičeni lišen slobode u okviru aktuelne istrage.