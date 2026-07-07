Dvojica biciklista povređena su danas u Leskovcu u sudaru automobila, električnog bicikla i bicikla, a nezgoda se dogodila kod Male vage.
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LANČANI SUDAR U LESKOVCU: Povređena dvojica biciklista
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U sudaru automobila, električnog bicikla i bicikla juče su u Leskovcu povređena dvojica biciklista. Oni su prebačeni u Urgentni centar Opšte bolnice Leskovac, potvrđeno je Jugmedii u leskovačkoj policiji.
Udes se dogodio u 15.10 sati, nedaleko od pružnog prelaza, kod takozvane Male vage.
Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj se na putu prema Vlasotincu u tom periodu odvijao otežano.
Kurir.rs/Jugmedia
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