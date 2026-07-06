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Državljanin Crne Gore Igor Tomašević (28), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela, izručen je danas iz Srbije crnogorskim pravosudnim organima, saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici NCB Interpola Podgorica su danas, uz asistenciju Posebne jedinice policije i u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije – NCB Interpola Beograd, realizovaliekstradicijumeđunarodno traženog lica I.T. (28),državljanina Crne Gore, člana jedne visokorizične OKG.

Imenovani je danas, na graničnom prelazu Dobrakovo, predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Kako je Kurir već pisao, početkom decembra, u spektakularnoj akciji beogradske policije u saradnji sa kolegama iz UKP i SBPOK  uhapšeni su Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28) iz Bara, visokorangirani pripadnici "škaljarskog klana" koji su, kako se sumnja, zaduženi za planiranje likvidacija

Nakon hapšenja, podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se saopštenjem u kom su naveli da su osumnjičena licališena slobode i da su za njima bile raspisane Interpolove međunarodne poterniceza ubistvo, kao i krivična dela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom. 

S druge strane, crnogorski državni organi Igora Tomaševića potražuju i zbog pucnjave koja se dogodila u februaru prošle godine, kada je sa dvojicom muškaraca pokušao da ubije jednu osobu u Podgorici. Tada je jedan od napadača uhapšen, a Tomašević i drugi napadač su pobegli sa lica mesta, pa se za njim od tada traga zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju.

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