Državljanin Crne Gore Igor Tomašević (28), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela, izručen je danas iz Srbije crnogorskim pravosudnim organima, saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici NCB Interpola Podgorica su danas, uz asistenciju Posebne jedinice policije i u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije – NCB Interpola Beograd, realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica I.T. (28), državljanina Crne Gore , člana jedne visokorizične OKG.

Kako je Kurir već pisao, početkom decembra, u spektakularnoj akciji beogradske policije u saradnji sa kolegama iz UKP i SBPOK uhapšeni su Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28) iz Bara, visokorangirani pripadnici "škaljarskog klana" koji su, kako se sumnja, zaduženi za planiranje likvidacija.

Nakon hapšenja, podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se saopštenjem u kom su naveli da su osumnjičena licališena slobode i da su za njima bile raspisane Interpolove međunarodne poterniceza ubistvo, kao i krivična dela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom.