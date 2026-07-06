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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Požarevcu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su D. J. (33) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenja trgovina.

Policijski službenici su pronašli i privremeno oduzeli veću količinu lekova i suplemenata bez potrebne dokumentacije i dokaza o poreklu koje je osumnjičeni prodavao na improvizovanoj tezgi.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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