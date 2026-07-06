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Devojčica stara nepune dve godine povređena je danas na Voždovcu nakon što je pala sa terase sa visine od oko pet do šest metara.

U trenutku nesreće sa njom je bila majka, ali se sve odigralo u svega nekoliko sekundi.

Dete je nakon pada hitno prevezeno u bolnicu. Za sada nije poznat stepen povreda.

O događaju je obaveštena policija, koja će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.