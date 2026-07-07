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Jedna neidentifikovana osoba zadobila je povrede opasne po život i prevezena je u Urgentni centar.

Još tri saobraćajne nezgode su se dogodile sa lakšim povredama saniranim na licu mesta

U Batajnici, na uglu ulica Majora Radosavljevića i Stevana Dubajića, noćas u 00.55, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i dva automobila.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, jedna N.N. osoba je zadobila teške povrede opasne po život i ona je prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.

Dogodile su se još tri saobraćajne nezgode u kojima su svi učesnici zadobili lake povrede sanirane na licu mesta.