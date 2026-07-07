Slušaj vest

U beogradskom naselju Krnjača sinoć u 19.21 čas došlo je do ubadanja muškarca (65), otkrila je jutros dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći.

Kako je rekla, u toku noći bilo je dosta posla za ekipe Hitne pomoći, ukupno 103 poziva, a među njima, pored teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u Batajnici, kada je došlo do sudara dva automobila i autobusa, u Krnjači došlo i do ubadanja muškarca (65).

On je, prema rečima doktorke Danijele Jevtić, uboden nožem u stomak, prenosi RTS. Hitno je prevezen u Urgentni centar i nalazi se u crvenoj zoni.

Kurir.rs/Blic/RTS/Foto: Ilustracija

Ne propustiteHronikaPODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV ALEKSANDRA PAPIĆA: VJT tereti biznismena za pranje novca, a ovako je izgledala šema s lux automobilima - bentli, porše...
kurir najnovija vest
Hronika"BIO JE ROĐEN ZA SMRT I SMRT GA JE UZELA!" Ispovesti majki najvećih srpskih mafijaša: Rosa tvrdi da su njenom sinu namestili užasan zločin
Branislav Matić Beli Ljubomir Magaš Miladin Suvajdžić Milorad Ulemek Legija Đorđe Božović Giška
HronikaTEŠKA NESREĆA U BATAJNICI, IMA POVREĐENIH: Žestoko se sudarili autobus i dva automobila, jednom se bore za život
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaDEVOJČICA PALA S TERASE NA VOŽDOVCU: Užas u Beogradu, majka bila s detetom u trenutku nesreće
Hitna pomoć