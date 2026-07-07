TRAGEDIJA NA GOLIJI, POGINUO DEČAK (15): Troje teško povređenih
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na području Golije život je izgubio D. V, dok su još tri osobe zadobile teške telesne povrede.
- Povređenima je najpre ukazana pomoć na licu mesta, nakon čega su hitno transportovani u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde su zbrinuti i nalaze se pod nadzorom lekara - saznaje agencija RINA.
Na mesto nesreće izašle su nadležne ekipe, a saobraćaj je tokom uviđaja bio otežan. Tačan uzrok ove teške nesreće biće utvrđen istragom nadležnih organa.
Maloletnik iz Novog Pazara star 15 godina poginuo je u sobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji, javlja RTS.
U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede. Uzrok nesreće još nije poznat, a u njoj je učestvovalo jedno vozilo. Policija i vatrogasci su još uvek na terenu.
Manifestacija "Sa Golije kolo se vije" otkazana je zbog ovog događaja.
Kurir.rs/RINA/RTS