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Na Goliji je danas došlo do teške saobraćajne nesreće kada je, prema nezvaničnim informacijama, automobil iz za sada neutvrđenih razloga udario u banderu, nakon čega se prevrnuo.

Kako izvor Kurira navodi, u vozilu su se u trenutku nesreće nalazile četiri osobe, a petnaestogodišnji dečak je prilikom prevrtanja ispao iz automobila i nažalost stradao.

- Automobil je, najverovatnije nakon udara u banderu, završio prevrnut pored puta. U tom trenutku, od siline udarca, maloletnik je ispao iz vozila i nastradao na mestu. Prizor na mestu nesreće bio je veoma uznemirujuć - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

1/6 Vidi galeriju Dečak (15) poginuo na Goliji, ispao iz automobila koji se prevrnuo Foto: RTS Printscreen

Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći, koje su zbrinule povređene.

- Tri osobe su povređene i vozilima Hitne pomoći prevezene su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru. Prema informacijama kojima raspolažemo, svi povređeni su van životne opasnosti i lekari prate njihovo zdravstveno stanje - navodi izvor Kurira.

Uzrok saobraćajne nesreće biće utvrđen nakon uviđaja, a policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja vozila.