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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeni su Đ. P. (47) iz Šapca, B. M. (47) iz Futoga i Ž. B. (53) iz okoline Srbobrana, osumnjičeni da su pretakali naftu iz cisterne privrednog društva u drugu cisternu.

Oni su osumnjičeni za krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da su oni, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1.500.000 dinara, u mestu Nadalj, započeli pretakanje iz cisterne jednog privrednog društva iz Šapca u drugu cisternu, belog špirita, koji je bio poveren na radu osumnjičenom Đ. P, zaposlenom u navedenom privrednom društvu.