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Doktor nauka bezbednosti Ivan Pekić, ocenjuje da je saradnja Srbije i Crne Gore poslednjih godina značajno unapređena i da upravo takva koordinacija daje rezultate u obračunu sa organizovanim kriminalnim grupama.

Međunarodna saradnja donosi rezultate

Pekić ističe da bez zajedničkog delovanja država regiona, nema ozbiljne borbe protiv kriminalnih organizacija koje deluju preko granica.

- Što se tiče međunarodno-pravne pomoći obaveštajno-bezbednosnih službi Crne Gore i Srbije, ona je u poslednje vreme zaista unapređena. Ne mogu da ne primetim da je, pored dobre saradnje Srbije i Crne Gore i zajedničkog rada sa Interpolom, unapređena i saradnja sa ostalim državama regiona. Imali smo pre samo nekoliko dana izručenje jednog od članova kriminalnih grupa iz Hrvatske crnogorskim vlastima, što pokazuje da sistem funkcioniše. Apsolutno smatram da je ono što je urađeno u međunarodno-pravnoj pomoći i saradnji obaveštajno-bezbednosnih službi Crne Gore daleko bolje nego što je to bio slučaj u prošlosti - rekao je Pekić.

On naglašava da nijedna država sama ne može da odgovori na izazove koje predstavljaju najveće kriminalne organizacije na Balkanu.

- Da li obaveštajno-bezbednosne službe Crne Gore same mogu da suzbiju sve vrste organizovanog kriminaliteta, posebno probleme koji traju više od jedne decenije? Naravno da ne. Rat između Škaljarskog i Kavačkog klana pokazao je da je reč o izuzetno opasnim transnacionalnim kriminalnim grupama koje ne deluju samo na prostoru Crne Gore, već širom Evrope i sveta. Upravo zbog toga, jedino dobra međunarodna saradnja između bezbednosnih službi Crne Gore, Srbije, država regiona i evropskih partnera može dati konkretne rezultate u borbi protiv ovakvih organizacija - ocenio je sagovornik.

Ivan Pekić doktor nauka bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Europol, EncroChat i veliki udar na kriminalne grupe

Govoreći o međunarodnim akcijama koje su dovele do hapšenja brojnih pripadnika kriminalnih organizacija, Pekić podseća da je razmena podataka sa evropskim institucijama bila od presudnog značaja.

- Treba podsetiti da je Europol crnogorskim vlastima dostavio veliki broj podataka do kojih se došlo nakon razbijanja EncroChat, Sky komunikacije i Anom aplikacije. Upravo zahvaljujući tim informacijama došlo je do lišavanja slobode velikog broja osoba koje se danas nalaze pred sudovima u Crnoj Gori. Među njima su i pripadnici policijskih narkokartela, ali i brojni drugi osumnjičeni za najteža krivična dela povezana sa savremenim organizovanim kriminalom. To jasno pokazuje koliko je razmena obaveštajnih podataka važna i koliko bez međunarodne saradnje ovakvi rezultati ne bi bili mogući - rekao je Pekić.

"Škaljarski i Kavački klan danas su pod mnogo većim pritiskom"

Pekić smatra da su crnogorske bezbednosne službe u poslednjem periodu ostvarile vidljive rezultate kada je reč o suzbijanju aktivnosti najjačih kriminalnih klanova.

- Uzmite u obzir da su Škaljarski i Kavački klan u poslednjih pola godine u Crnoj Gori u velikoj meri suzbijeni aktivnostima Uprave policije kao najoperativnijeg državnog organa. Policija veoma često kontroliše operativno interesantna lica, oduzima vozila, zaplenjuje narkotike, oduzima nelegalno vatreno oružje i sprovodi čitav niz aktivnosti kojima se kriminalnim grupama otežava delovanje. Smatram da su obaveštajno-bezbednosne službe Crne Gore, zajedno sa partnerima iz regiona, u borbi protiv savremenog organizovanog kriminala napravile ozbiljan iskorak. Rezultati tog rada nisu ostali neprimećeni i evidentirali su ih i Evropska unija, ali i druge međunarodne institucije koje prate stanje bezbednosti u regionu - zaključio je Pekić.

03:22 IZRUČENJE IGORA TOMAŠEVIĆA POKAZALO SNAGU REGIONA! Pekić: Samo ovako mafija može da bude poražena Izvor: Kurir televizija

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