Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila kod Sopota i prevezene su u Urgentni centar Vojnomedicinske akademije (VMA).
Hronika
DVOJE TEŠKO POVREĐENIH U NESREĆI KOD SOPOTA: Hitno prebačeni na VMA, povrede obimne
Slušaj vest
Povređeni nisu životno ugroženi, ali su zadobili obimne povrede, naveo je glavni dežurni anesteziolog Vojnomedicinske akademije, pukovnik dr Rade Vuković.
Glavni dežurni anesteziolog VMA, pukovnik dr Rade Vuković, izjavio je da su povređeni primljeni u ranim jutarnjim časovima i da je u toku dijagnostička obrada.
"Nisu životno ugroženi, ali su povrede obimne. Nakon završetka dijagnostike biće adekvatno zbrinuti", rekao je dr Vuković.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši