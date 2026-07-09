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Povređeni nisu životno ugroženi, ali su zadobili obimne povrede, naveo je glavni dežurni anesteziolog Vojnomedicinske akademije, pukovnik dr Rade Vuković.

Glavni dežurni anesteziolog VMA, pukovnik dr Rade Vuković, izjavio je da su povređeni primljeni u ranim jutarnjim časovima i da je u toku dijagnostička obrada.

"Nisu životno ugroženi, ali su povrede obimne. Nakon završetka dijagnostike biće adekvatno zbrinuti", rekao je dr Vuković.

Kurir.rs/RTS

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