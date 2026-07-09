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Snimak koji je kružio društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako deca predaju novac mlađem muškarcu, izazvao je reakcije javnosti. Policija u Novom Pazaru brzo je reagovala, identifikovala osobu sa snimka i privela je na razgovor.

Nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako deca predaju novac mlađem muškarcu, policija u Novom Pazaru odmah je reagovala, identifikovala 21-godišnjeg S. G. i privela ga na informativni razgovor. Protiv njega će, prema dostupnim informacijama, biti preduzete dalje prekršajne mere.

Istovremeno, pojavili su se navodi da u ovom gradu postoji više sličnih slučajeva, ali te informacije za sada nisu potvrđene i biće proverene tokom dalje policijske istrage.

Policija je prethodnih dana u Novom Pazaru sprovela i veću akciju usmerenu na suzbijanje prosjačenja. Tom prilikom uhapšeno je više punoletnih osoba, dok su deca koja su zatečena u prosjačenju, uz posredovanje Centra za socijalni rad, zbrinuta u hraniteljske porodice.

O problemu prosjačenja, za emisiju "Redakcija", govorio je kriminolog - Emir Međedović.

- Ovo nisu prvi slučajevi prosjačenja u Novom Pazaru, oni se ponavljaju iz godine u godinu. Imali smo i ranije video-zapise u kojima se pojavljuju situacije da neko uzima novac od maloletne dece. Prosjačenje predstavlja ozbiljan sociopatološki problem i deca koja se u njega uključuju često mogu biti žrtve različitih oblika zloupotrebe. Dešavaju se situacije da ta deca budu izgladnjivana, psihološki maltretirana i da praktično moraju da se bave prosjačenjem. Najveći problem su posledice, jer takva deca odrastaju sa traumama i kasnije se često suočavaju sa različitim oblicima devijantnog ponašanja - naveo je kriminolog.

kriminolog - Emir Međedović Foto: Kurir Televizija

Prosjačenje kao deo šireg društvenog problema

Međedović je dodao da u Srbiji ne postoje dovoljno efikasne sankcije za ovaj problem, zbog čega se slučajevi uglavnom završavaju prekršajnim prijavama.

- Problem je i to što ljudi iz saosećanja često daju novac deci koja prose, a na taj način, iako imaju dobru nameru, mogu da doprinesu održavanju tog sistema. Prosjačenje nije isti nivo organizovanog kriminala kao trgovina drogom, ali može biti povezano i sa drugim oblicima zloupotrebe, poput prostitucije i narkotika - za emisiju "Redakcija", zaključio je Međedović.

02:29 DECA DAVALA NOVAC MLADIĆU U NOVOM PAZARU, POLICIJA GA HITNO PRIVELA! Kriminolog o problemu prosjačenja i traumama sa kojima odrastaju zloupotrebljena deca Izvor: Kurir televizija

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