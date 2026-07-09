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Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila rano jutros oko 04.00 sata u Ulici Kneza Miloša u Sopotu kada je automobil udario u drvo.

Povređeni su prevezeni u Urgentni centar Vojnomedicinske akademije (VMA).

Glavni dežurni anesteziolog VMA, pukovnik dr Rade Vuković, izjavio je da su povređeni primljeni u ranim jutarnjim časovima i da je u toku dijagnostička obrada.

Prema njegovim rečima, oba pacijenta su prilikom prijema bila u vidno alkoholisanom stanju.

- Nisu životno ugroženi, ali su povrede obimne. Nakon završetka dijagnostike biće adekvatno zbrinuti - rekao je dr Vuković.

Kurir.rs/RTS

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