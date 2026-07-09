SANDOKAN HITNO PREBAČEN NA VMA! Ostojić upucan ispred tržnog centra u Šapcu, prijatelji ga dovezli u bolnicu, poznato gde je pogođen
Milan Ostojić Sandokan (51) upucan je sinoć oko 23 sata ispred tržnog centra u Šapcu. Kako se nezvanično saznaje, njega su prijatelji dovezli u bolnicu u Šapcu sa teškim povredama.
Prema nezvaničnim informacijama, on je nakon ukazane pomoći u bolnici u Šapcu hitno prevezen za Beograd na VMA.
- On je zadobio povrede leđa i karlične regije - kaže izvor "Blica".
Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći.
Ostojić je od range poznat istražnim organima. On je bio osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka, dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.
Kurir.rs/Blic