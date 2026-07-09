Automobil je izgoreo u krugu objekta za tehnički pregled vozila, a vatra se proširila i na obližnji kombi.
Hronika
VATRA PROGUTALA AUTOMOBIL U RAKOVICI: Plamen se proširio i na kombi parkiran pored, sumnja se da je požar podmetnut
Slušaj vest
U krugu objekta za tehnički pregled vozila u Rakovici jutros oko 4 časa izbio je požar na automobilu "pežo 607". Prema dostupnim informacijama, postoji sumnja da je požar namerno izazvan.
Automobil je na tom mestu bio parkiran još od prošle nedelje. U incidentu nema povređenih, ali je prednji deo vozila potpuno izgoreo. Plamen se proširio i na obližnji kombi marke "sitroen", koji je takođe pretrpeo štetu.
Nakon poziva, vatrogasne jedinice su brzo reagovale i stigle na lice mesta, gde su uspešno lokalizovale požar. Brza intervencija sprečila je dalje širenje vatre i moguće veće posledice.
Kurir.rs/Telegraf.rs
Reaguj
Komentariši