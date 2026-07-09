U koordinisanoj akciji policijskih službenika UKP , Službe za suzbijanje kriminala i područnih policijskih uprava na teritoriji Srbije, u Paraćinu, nakon izvršenog krivičnog dela teška krađa, uhapšene su četiri osobe, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Sumnja se da su S. A. (22), S. L. (20), B. V. (31) i D. R. (39), na teritoriji Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Novog Sada, Šapca, Beograda, Smedereva, Valjeva, Jagodine, Kraljeva, Čačka i Užica, izvršili više od 30 krivičnih dela teška krađa u poslovnim objektima, odnosno stovarištima i prostorima za tehnički pregled vozila, oštetivši ih za višemilionski iznos - piše u saopštenju MUP.